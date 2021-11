In het vrouwenvolleybal heeft Asterix Avo Beveren voor een derde keer op rij verloren. De Galliërs gingen in de Oost-Vlaamse derby ten onder tegen VDK Gent met droge 0-3 cijfers. En dit seizoen is dat niet zo'n grote verrassing, want VDK Gent is de ongenaakbare leider in de competitie. De Gentenaars verloren dit seizoen nog maar 1 set.