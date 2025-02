In het vrouwenvolley heeft Asterix AVO Beveren gisteravond verloren. Landskampioen Asterix ging op bezoek bij Roeselare. Een echte topaffiche. De eerste set gaat nipt verloren, maar in set twee herpakt Asterix zich. Maar daarna verslappen de Galliërs. Roeselare wint met 3-1. In de rangschikking tellen de West-Vlamingen twee punten meer dan Asterix. Zij staan tweede.