Asterix AVO Beveren speelt zondag finale tegen Ladies Volley Limburg

Asterix AVO Beveren speelt zondag voor de titel in het vrouwenvolleybal. Tegenstander in de finale van de play-offs is Ladies Volley Limburg. Asterix won dinsdag zijn halve finale van VC Oudegem met 3-0. Gisteravond maakten Gent en Limburg onderling uit wie de andere finalist zou worden, en dat is dus de Limburgse fusieclub. Het haalde het overtuigend van Gent met 0-3. Het belooft zondag een spannende finale te worden. Asterix AVO kan na de bekerwinst een gooi doen naar de dubbel. Het zou de elfde keer zijn in de clubgeschiedenis dat het zowel de titel als de beker binnenhaalt.