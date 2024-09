In Aalst wordt vanavond de Supercup in het volleybal gespeeld. Da's traditioneel de opener van het nieuwe volleybalseizoen. Bij de vrouwen neemt landskampioen en bekerwinnaar Asterix AVO Beveren het daarin op tegen Charleroi. Die wedstrijd is nu volop aan de gang in sportcentrum Schotte. Maar wij konden vooraf al even spreken met de coach van Asterix AVO, Kris Vansnick.