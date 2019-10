De bekende dancing The Kings in het centrum van Aalst wordt omgebouwd tot een appartementsgebouw. En dat gebouw zal de toepasselijke naam Residentie Le Roi krijgen. Tegen 2020 moet de voormalige nachtclub omgebouwd worden tot een exclusief nieuwbouwcomplex met 4 luxe-appartementen en één winkelruimte. Ook een aanpalend frituur en het café The Tube gaan onder de sloophamer. Met The Kings en The Tube verdwijnen de laatste clubs op de Hopmarkt. Nochtans een locatie in de stad waar vroeger veel mensen uitgingen. Maar de clubs waren nu niet echt bepaald een zegen, en meer een doorn in het oog voor buurt. De clubs kwamen vaak in opspraak, vooral door drugs.