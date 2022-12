De sport dan, met onvrede in het voetbal. En dan heb ik het over SK Beveren in de Challenger Pro League. Geelblauw moest gisterenmiddag spelen in en tegen Virton, en dat op een keiharde grasmat. De voetbalbond keurde donderdag het veld al goed, maar het was nog wachten op de definitieve beslissing van de scheidsrechter. Die oordeelde zaterdagmiddag na een lange discussie dat het bevroren veld toch veilig genoeg was om te spelen. Tot groot ongenoegen van Beveren, dat bijna de volledige wedstrijd domineerde, maar er niet in slaagde om te scoren. Na onder meer een afgekeurd doelpunt van Ribeiro Costa bleef het 0-0. Door dit gelijkspel laat Beveren dure punten liggen in de strijd om de promotie. Beveren speelde die wedstrijd wel onder voorbehoud en denkt ook na over juridische stappen. Want volgens trainer De Decker werd de scheidsrechter verplicht om de wedstrijd te spelen, terwijl beide ploegen dat eigenlijk niet wilden.