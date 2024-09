Asterix Avo Beveren heeft gisteravond de Supercup gewonnen in het volleybal. In sportcentrum Schotte namen de dames van Kris Vansnick het op tegen ES Charleroi Volley. Een heruitgave dus van de bekerfinale. Ook toen trokken de Galliërs aan het langste eind. Het is de 13de keer dat de Beverenaars de Supercup in de lucht kunnen steken.