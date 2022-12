The Moroccan dream blijft duren. De Atlasleeuwen staan in de halve finale van het WK Voetbal. Het is de eerste keer dat een Afrikaans land het zover schopt. En dat is gisteren uitbundig gevierd. Temsenaar Moussa El Habchi beleeft onvergetelijke momenten in Qatar. Hij is videoanalist voor de nationale ploeg van Marokko en hij beleeft dit sprookje vanop de eerste rij.