Asterix Avo Beveren met de rug tegen de muur na verlies in Roeselare

De zeventiende landstitel lijkt nog ver weg voor Asterix Avo Beveren. Gisteravond moesten de vrouwen van Kris Vansnick de duimen leggen voor een gretiger Bevo Roeselare. Het resultaat was 3-0, met telkens een 25-22-setstand op het scorebord. Bij verlies zondag is de titel voor Roeselare. Een verslag van onze collega's in West-Vlaanderen.