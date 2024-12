In het volleybal stonden dit weekend de terugwedstrijden van halve finales van de Beker van België op het programma. Bij de vrouwen mag Asterix Avo Beveren voor de 26ste keer in 30 jaar naar de bekerfinale. In de halve finale was Asterix te sterk voor onze andere streekploeg, VC Oudegem. Na de heenwedstrijd, won Asterix gisteren ook de terugwedstrijd in de Beverse topsporthal.