Asterix AVO Beveren kroont zich voor de vijftiende keer tot kampioen van België

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat ex-baanwielrenner Moreno De Pauw en ex-zwemster Kimberly Buys voordragen als ereburger. De Pauw is afkomstig van Sint-Pauwels, en behaalde verschillende nationale en internationale titels in het baanwielrennen. Hij is vooral gekend van de vele zesdaagses die hij samen met z'n vaste partner Kenny De Ketele reed. Kimberly Buys is ook opgegroeid in Sint-Pauwels en heeft verschillende Belgische zwemtitels op haar palmares, maar ook enkele Belgische records en een zilveren medaille op het EK. Beide atleten hebben tijdens de coronaperiode een punt gezet achter hun carrière. Ze kregen daardoor niet het afscheid dat ze verdienden, zegt het gemeentebestuur. Daarom start het bestuur de procedure op om de twee ex-sporters de titel van ereburger te geven. Eind juni zouden ze die titel overhandigd krijgen.