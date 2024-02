Het blijft rommelen bij voetbalclub Eendracht Aalst. Vorige week ontstond er in de kantine een heuse vechtpartij. Mannen gingen met elkaar op de vuist en verschillende jeugdspelers waren daar getuige van. Eén van hen is de 10-jarige Simon. Zijn mama en voormalig voorzitter van de ouderraad, Leen Goossens, had over het incident haar ongenoegen geuit, maar dat valt niet in goede aarde bij het bestuur. Het is zover gekomen dat Simon, samen met enkele anderen, niet langer welkom is op de club. Dat laat het bestuur weten via een algemene brief. Teleurgesteld en kwaad blijft het gezin uit Wieze achter, want dit is compleet onrechtvaardig, zo klinkt het. Het volledige verslag ziet u vanavond in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.