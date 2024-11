Asterix AVO Beveren geplaatst voor 1/8e finale CEV-Cup, Lindemans Aalst onderuit in Cyprus

Asterix AVO Beveren heeft zich gisteravond geplaatst voor de achtste finales van CEV Cup. In een Belgisch onderonsje wonnen de Galliërs na de heenmatch, ook de terugmatch tegen Tchalou en dat met een duidelijke 0-3. In de achtste finale neemt Asterix Avo Beveren het op tegen Volero Le Cannet uit Frankrijk. Bij de mannen moest ook Lindemans Aalst aan de bak in de CEV-cup. Ze verloren de heenmatch van de 1/16e finale op het veld van het Cypriotische Pafiakos Pafos met 3-1. De terugmatch staat volgende week op het programma in zaal Schotte.