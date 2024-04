Asterix Avo Beveren en Lindemans Aalst vallen in de prijzen op de Volleyproms

In het vrouwenvolleybal heeft Asterix AVO Beveren zich dan weer geplaatst voor de finale van de champion play-off. Tegenstander daarin is Tchalou. In een best of three moeten zij uitmaken wie de nieuwe landskampioen wordt. Asterix AVO eindigde in de champion play-off als eerste, waardoor de Wase volleybalsters het thuisvoordeel krijgen. De eerste wedstrijd wordt nu vrijdag gespeeld in Charleroi, maar de tweede en mogelijk derde wedstrijd gaan door in sporthal De Meerminnen in Beveren.