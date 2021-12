Asterix Avo Beveren behoudt vertrouwen in Gert Vande Broek, ondanks beschuldigingen van emotioneel machtsmisbruik bij Yellow Tigers

Ilka Van De Vyver, de Kruibeekse kapitein van de Yellow Tigers, stopt bij de nationale damesvolleybalploeg. Dat laat ze weten op Instagram. Ze komt ook terug op de commotie die ontstaan is rond Gert Vande Broek. Die ligt onder vuur na enkele uitspraken van enkele ex-Yellow Tigers in het Canvasprogramma 'Prijs van de winnaar'. "Wat er gezegd is geweest, klopt volledig", zegt Van De Vyver. "Maar de omstandigheden die er toen waren, zijn nu anders. De scheldwoorden die 10 tot 5 jaar geleden gezegd zijn geweest waren de laatste 5 jaar niet meer van toepassing. Dat kan ik beamen. Het gaat hier niet enkel over scheldwoorden, het gaat over de ‘vibe’ waarin je zit tijdens het nationaal team-seizoen, over het constante bedrukkende crazy-gevoel waarin je dan nog eens moet presteren. Jammer dat hier niet vroeger werd bij stilgestaan. Als ‘huidig kapitein’ wil ik hier nog het volgende aan toevoegen, als speelsters van de huidige generatie hun mening willen uiten over deze problematiek en hoe het er vandaag de dag aan toe gaat moet elke speelster dat in haar eigen naam doen. Dat iedereen van de huidige selectie op dit moment 200% achter de coach staat kan dus niet bevestigd worden."