Als het van de partij Groen afhangt, dan komt er binnenkort ook een weekendmarkt in Sint-Niklaas, om meer volk naar het centrum van de stad te lokken. Het is een van de voorstellen waarmee de linkse partij naar de kiezer trekt in oktober. Gemeenteraadslid Aster Baeck is lijsttrekker. Het doel is duidelijk: net als de voorbije legislaturen opnieuw mee besturen in de ballonstad.