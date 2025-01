Assistentiewoningen Hof ter Staede in Hofstade moeten sluiten

In Hofstade, bij Aalst, moet het gemengd verblijf voor senioren en kwetsbare personen ‘Hof ter Staede’ de deuren sluiten. Dat moest eigenlijk al drie dagen geleden, op 20 januari, maar de sluiting is met een maand uitgesteld. Het verblijf, met een tiental assistentiewoningen, blijkt niet over de vereiste erkenningen te beschikken en is al jaren niet in orde met de regelgeving. Ook voor Aalst is dit een serieuze uitdaging, zegt burgemeester van Aalst Christoph D’Haese. Want met een sluiting zet je mensen op straat. Het OCMW heeft op zijn vraag in kaart gebracht wat de behoeften waren van de nog resterende 13 bewoners. De stad gaat voor elk van hen op zoek naar een geschikte oplossing.