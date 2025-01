Aspiranten PAULO-politieschool leren in de praktijk tijdens grote controleactie

Ook in Lokeren was er gisteren in de late namiddag een grootscheepse controle-actie, maar daar werden vooral aspirant-agenten ingezet, inspecteurs in opleiding van PAULO, de Oost-Vlaamse politieschool. In totaal, met ook nog controles op andere plaatsen in de provincie, zijn er bijna 5.000 voertuigen gecontroleerd. De aspiranten stelden daarbij 232 processen-verbaal op, voor verkeersinbreuken zoals rijden onder invloed, geen verzekering of technische mankementen. 21 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De aspiranten kunnen zo de theorie van op de schoolbanken omzetten in de praktijk.