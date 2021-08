De Olympische Spelen zitten er jammer genoeg op voor streekgenotes Ann Wauters en Jana Raman. De Belgian Cats verloren heel nipt in de kwartfinales tegen Japan met 86-85. Onze nationale basketdames stonden nochtans lange tijd op voorsprong. Maar een Japanse driepunter én een misser in de laatste seconde draaiden de Cats de nek om. De uitschakeling betekent ook meteen het einde van de carrière van Ann Wauters. De Sint-Gillis-Wase had al aangekondigd dat de Spelen haar laatste tornooi gingen zijn. Die had ze dolgraag met een medaille afgesloten. Maar het heeft niet mogen zijn.