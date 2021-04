Het seizoen van asperges uit volle grond is vandaag van start gegaan. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers van het witte goud. Maar we moeten het enthousiasme nog een beetje temperen want ze zijn nog bijzonder zeldzaam. De aprilse grillen spelen de telers namelijk parten. Zo bedraagt de oogst op de Polkenhoeve in Stekene nu nog maar een tiende van wat het zou moeten als het weer meezit.