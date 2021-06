Asielzoeker vermoord tijdens gevecht waarvan beelden op TikTok verschijnen

In Gijzegem bij Aalst dreigt een man zijn woning op te blazen. De omgeving rond het huis aan de Steenweg naar Oudegem is volledig afgezet. De man zou geen onbekende zijn bij het gerecht. Uit voorzorg is alle elektriciteit afgesloten en is de ruime omgeving geëvacueerd. Er is een perimeter ingesteld. De Politie Aalst leidt ter plaatse het verkeer in goede banen en raadt aan om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. Burgemeester, korpschef en ORCO, het speciale interventieteam van de politie, zijn ter plaatse. Het parket is op de hoogte. Momenteel zou het speciale interventieteam in gesprek zijn met de man. Burgemeester Christoph D’Haese: “Onze politiediensten hebben snel en adequaat gereageerd op de dreiging. De nodige evacuaties zijn uitgevoerd. Ik kan rekenen op professionele mensen om de veiligheid van al onze burgers te bewaken.” Later meer.