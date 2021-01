Asielopvangcentrum Westakkers wordt oefenterrein voor geïntegreerde politie

Aan Hollebeek in Temse werd vanmorgen rond half elf alarm geslagen, nadat er in de buurt een sterke gasgeur was waargenomen. De toegesnelde hulpdiensten laten niks aan het toeval over en ontruimen meteen de nabijgelegen kleuterschool, nadat ze ook de straat hadden afgesloten. Tientallen kleuters werden in de vlakbij gelegen kerk in veiligheid gebracht. Maar als snel bleek de gasgeur afkomstig te zijn van dakwerken in de buurt. De kleuters konden terug naar school nadat ze eerst nog de brandweermannen dankbaar hadden uitgewuifd. De evacuatie was meteen een goede oefening gebleken, die ook heel vlot was verlopen.