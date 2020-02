Asielopvangcentrum Beveren start op 18 februari

Een bijzonder zwaar ongeval in de Beverentunnel zorgt voor een gigantische chaos in de Waaslandhaven. Er is een kettingbotsing gebeurd in de tunnel. Daarbij zijn twee bussen, drie vrachtwagens, en een auto betrokken. De bestuurder van de auto is overleden. Er is ook sprake van een vijftigtal gewonden, onder wie vijf mensen heel zwaar. De botsing gebeurde rond half twee vanmiddag in de koker richting Nederland. Volgens onze informatie is daar een vrachtwagen ingereden op een auto. De auto werd door de klap geplet tegen een bus. En die bus botste ook nog eens tegen de bus ervoor. In totaal zijn er een honderdtal mensen betrokken bij het ongeval. Voor de chauffeur van de auto kwam alle hulp dus te laat. Daarnaast zijn er ook vijf zwaargewonden en is er sprake van tientallen lichtgewonden. 44 volgens de laatste informatie. Ondertussen laten ook de gevolgen van het ongeval zich voelen in het verkeer. Want de tunnel is in beide richtingen afgesloten. En dat zal nog een hele tijd duren. De mensen die niet gewond raakten worden opgevangen in een bedrijf in de buurt.