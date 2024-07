Asfalteringswerken in Ninoofse stationsomgeving begonnen: twee weken hinder

Het wegdek van de Stationsstraat en het stationsplein in Ninove krijgt de komende twee weken een nieuwe asfaltlaag, en dat is echt wel nodig. Het is al zeventig jaar geleden dat het plein nog eens grondig is aangepakt. De klinkers komen op verschillende plekken van onder een dunne asfaltlaag door. En er liggen heel wat putten. Allesbehalve aangenaam voor fietsers en chauffeurs. Er komt nu een nieuwe asfaltlaag en de stad voorziet ook meer groen op het plein. Tijdens de werken is de stationsomgeving onbereikbaar voor het verkeer. Het is een tijdelijke heraanleg, want de stad wil het stationsplein op termijn helemaal aanpakken.