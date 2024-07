Asbestverontreiniging vastgesteld na brand in de Eugeen Bosteelsstraat in Aalst

Er is asbestverontreiniging vastgesteld na de brand in de Eugeen Bosteelsstraat in Aalst. De brand brak uit in de nacht van zondag op maandag, begin deze week. Uit het deskundigenverslag blijkt nu dat er bij de brand asbestvezels en -brokstukken zijn vrijgekomen in de lucht en de omgeving. De stad onderneemt de nodige stappen om de zone zo snel mogelijk weer asbestvrij te krijgen. De bewoners uit de getroffen zone, de Eugeen Bosteelsstraat en de Désiré De Wolfstraat, wordt gevraagd om een aantal instructies op te volgen. De drie getroffen gezinnen en een alleenstaande hebben intussen tijdelijke opvang gekregen in jeugdverblijfcentrum Schotte. Het OCMW van Aalst zoekt verder naar een noodwoning voor de slachtoffers.