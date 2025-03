Asbestproducenten staan zwaar onder druk om meer te betalen

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement hebben vanmiddag asbestproducenten zoals SVK uit Sint-Niklaas verantwoording moeten komen afleggen. Ze kregen er ook ontluisterende verhalen te horen van nabestaanden van mensen die gestorven zijn door jarenlange blootstelling aan asbest. Ook verenigingen die opkomen voor die slachtoffers getuigden over hoe gevaarlijk asbest wel is. Het Sint-Niklase SVK nam ook zelf het woord. Het bedrijf beseft dat het verleden fout is, maar extra gaan betalen voor de sanering en voor de slachtoffers vinden ze overdreven.