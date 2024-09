In de bibliotheek van Sint-Niklaas is er asbest aangetroffen. De schadelijke stof werd gevonden in de kelder, die gebruikt wordt als magazijn. Er zijn zo'n 72.000 boeken en andere materialen binnen. Een gespecialiseerde firma gaat nu dat asbest verwijderen en pas daarna zal er duidelijk worden wat er met de boeken moet gebeuren. De bibliotheek kan openblijven, want de kelder is niet toegankelijk voor publiek.