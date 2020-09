In Sint-Niklaas zijn de eerste Syntra-afgestudeerden van de richting 'assistent-douanedeclarant' klaar voor de arbeidsmarkt. Met onder meer de nakende brexit is er in de bedrijfswereld veel vraag naar dergelijke specialisten. De opleiding duurt één jaar en is erg praktijkgericht. Als assistent-douanedeclarant vervul je alle formaliteiten zoals douane-aangiftes en import en export. Talenkennis en kennis van de Europese Unie zijn belangrijke skills die je tijdens de opleiding aanscherpt. Voorlopig is de opleiding enkel te volgen in Syntra Sint-Niklaas, maar in de toekomst kan het aanbod uitgebreid worden.