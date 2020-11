Nieuws Artsen OLV Aalst: 'Opgelucht dat er eindelijk strenge maatregelen zijn'

De ziekenhuizen in onze streek reageren opgelucht nu de tweede lockdown is ingezet. Eindelijk zijn de langverwachte strengere maatregelen er, zeggen ze onder andere in het OLV in Aalst. Daar tellen ze nu al een kwart meer ziekenhuisopnames dan tijdens de eerste golf in maart. Het ziekenhuis opent daarom een vijfde en zesde COVID-afdeling.