Artificiële intelligentie bewijst nut op dienst radiologie in AZ Sint-Blasius

In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde pakken ze uit met een AI-tool voor botbreuken. De radiologen kunnen nu bij elke scan zien wat artificiële intelligentie ervan denkt. Zo kunnen ze fracturen veel sneller opmerken. Na een proefperiode van een jaar blijkt dat de foutenmarge heel klein is en dat het systeem niet meer fouten maakt dan mensen. Het is al getest bij zo'n 250 patiënten per week. Het ziekenhuis zal de AI-tool blijven gebruiken.