Artiesten van over heel de wereld tonen kunstjes op Cirk! Aalst

We gaan van het water naar acrobaten in de lucht. Het circusfestival Cirk! in Aalst is aan zijn tweede editie toe. Met zo'n 25.000 bezoekers is het een groot succes te noemen. En dat ondanks de oververhitte temperaturen. De artiesten komen van over heel de wereld en zetten hun strafste prestaties neer. Je kan er onder andere cirkusacts, muziek en toneel zien. Het festival is buiten drie betalende shows helemaal gratis.