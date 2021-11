Art-nouveau straten zijn de duurste in de Monopoly van Sint-Niklaas

Bij opgravingen nabij de Heirbrugmolen in Lokeren zijn archeologen gestoten op sporen uit de late ijzertijd. Dat is vrij uniek in Vlaanderen. Het gaat om restanten van een nederzetting. Van de woning zelf is niets overgebleven, maar uit een studie van de grondlaag blijkt dat de plek meer dan 2000 jaar geleden al bewoond was. De archeologen hopen nog houtskool en scherven uit die periode terug te vinden.