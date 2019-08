Niet alleen in Lokeren is er stevig gefeest. Ook in de Beverse deelgemeente Doel zijn ze al de hele dag aan het vieren. Want daar vinden vandaag de Scheldewijdingsfeesten plaats. Voor het eerst sinds lang kunnen de feesten doorgaan zonder dat de mensen zich zorgen moeten maken over de toekomst van het dorp. Want ondanks de uitbreidingsplanen van de haven, is er beslist dat Doel kan blijven bestaan. Zo'n 20.000 mensen kwamen dat samen vieren.