In acht seizoenen eerste klasse is Adnan Custovic al de 11de trainer die z'n boeltje mag pakken bij Waasland-Beveren. Ongezien in het voetbal. Tel daarbij nog 4 interimtrainers, en dan zit je aan 15 namen. En nog opvallender: Op Bob Peeters en Philippe Clement na is er geen enkele trainer die aan een seizoen begon, die de maand januari haalde. De Freethiel is dus een echt trainerskerkhof geworden. Een overzicht door Matthias van Barel.