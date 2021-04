Sport Arnauld Mercier: "Seraing is een jong elftal, maar één met veel automatismen"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Nu zaterdag wordt die eerste wedstrijd tussen Seraing en Waasland-Beveren trouwens gespeeld. De heenwedstrijd van een dubbele confrontatie die beslist over wie volgend jaar in eerste klasse speelt. Wie is er eigenlijk favoriet in dat duel? En wat moeten we denken van Georges Mikautadze, de spits van Seraing en topschutter in 1B? We legden ons oor te luister bij een kenner van beide clubs, Arnauld Mercier.