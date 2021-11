Armoedeorganisatie BiJeVa ziet middelen verschrompelen door corona, maar hulpvragen stijgen: "Armoede schuilt achter veel voordeuren"

In Overmere zorgt 'het kersthuisje' ook dit jaar weer voor licht in donkere tijden. Gisterenavond zijn alle 120.000 lichtjes er voor de eerste keer aangestoken. Het prachtig verlichte kersthuis staat er nu al voor het 27ste jaar op rij. En het resultaat mag er ook nu weer zijn. Het plannen van dit alles heeft ongeveer 3 maanden in beslag genomen en er zijn ook heel wat nieuwe dingen te bezichtigen. Zo zijn alle lichtjes op het dak vernieuwd en is er ook een sterrenhemel in de achtertuin. Door de stijgende coronacijfers verwachten de eigenaars wel een pak minder bezoekers. Maar wie toch graag de lichtjes eens wil bewonderen of zich wil opwarmen aan een jenevertje, kan nog tot 9 januari terecht in de Pastoor Pennestraat in Overmere.