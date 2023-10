Armoede neemt toe bij werkende alleenstaanden, merkt ACV Oost-Vlaanderen

In heel wat steden en gemeenten hangen er vandaag witte lakens uit de ramen. Aan jeugdhuizen, sociale centra of, zoals hier in Beveren, aan het administratief centrum. 17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. De geknoopte witte lakens staan symbool voor het ontsnappen uit de armoede. In Beveren bijvoorbeeld groeit 1 op de 10 kinderen op in kansarmoede. Het afgelopen jaar hebben hier een kleine 2.000 inwoners op de een of andere manier hulp gekregen van het gemeentelijk Sociaal Huis. Het thema dat de armoede-organisaties dit jaar kozen is 'inclusief werk'. Want een goede job met een waardig loon, zo klinkt het, blijft de beste bescherming tegen armoede.