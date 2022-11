Arendwijk komt op straat om zwart kruispunt aan te klagen

In Aalst hebben buurtbewoners van de Arendwijk gisteravond actie gevoerd in het donker. Dat had niets met de energiecrisis te maken, maar wel met de verkeersveiligheid. Met kaarsen en knipperlichten vroegen ze dringend aanpassingen aan één van de gevaarlijkste kruispunten van Aalst. De bezorgdheid bij de buurt is groot. Dat komt omdat er op dit kruispunt al 18 ongevallen gebeurd zijn, op een goed jaar tijd. Het gaat om ongevallen met gewonden, en ongevallen met zware schade. Er vielen gelukkig nog geen dodelijke slachtoffers. De volkse en dichtbewoonde Arendwijk ligt net buiten de stadsring, maar toch willen ze hier dezelfde behandeling als buurten in de binnenstad.