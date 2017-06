Architecten KU Leuven komen in Doel wonen om nieuwe bewoning te onderzoeken

Kruibeke heeft er een attractie bij. De getijdensluis voor het overstromingsgebied in de polders is daar gisteren in gang gezet. Als het vloed is, laat de sluis water in het overstromingsgebied stromen en bij eb weer wegvloeien. De sluis maakt deel uit van het Sigmaplan, dat grote overstromingen langs de Schelde moet voorkomen. Het project kostte meer dan 100 miljoen euro.