In Aalst is de affiche bekend gemaakt van de Parkfeesten. Headliner daar is Pommelien Thijs. De zangeres die begin dit jaar nog drie MIA's won, zal op donderdag 10 augustus het beste van zichzelf geven in het Aalsterse stadspark. Ook 2Fabiola, Bart Kaëll en Ninovieters Bram & Lennert kleuren de line-up van de Parkfeesten. Daarnaast wordt de affiche nog aangevuld met lokaal talent. Vroeger kende Aalst de parkconcerten, die elke maandagavond in de zomermaanden plaatsvonden. Sinds vorig jaar gaan de vernieuwde Parkfeesten door op vier donderdagen. De organisatie en de stad mikken deze editie op zo'n 6 tot 8.000 bezoekers per dag.