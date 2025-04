Archeologen leggen in Aalst de 200 jaar oude resten bloot van duizenden begraven stadsgenoten

In Aalst zijn langs de Dendermondse Steenweg archeologische opgravingen gestart. Nog tot begin volgend jaar zullen archeologen van SOLVA er resten blootleggen van het oude Jennemiekeskerkhof, da's de vorige officiële begraafplaats van Aalst, die gebruikt werd van 1784 tot 1867. De eerste die er begraven zou zijn, is Maria-Johanna Meert. En haar bijnaam was Jennemieke. Maar vermoedelijk werden er meer dan 30.000 Aalstenaars begraven. En de eerste voorvaderen, die zijn nu al zichtbaar.