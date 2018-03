Arbeiders rijden met bestelwagen in gracht: 3 zwaargewonden

Vlaams parlementslid Kurt De Loor uit Zottegem is kwaad op minister Ben Weyts. Die wil volgens De Loor niets doen aan de slechte staat van de gewestweg N46 Aalst-Oudenaarde. Volgens De Loor is het wegdek ter hoogte van Zottegem en Velzeke al een tijdje in barslechte staat. Het is op sommige plaatsen stuk gereden. Zo erg zelfs dat omwonenden klagen over barsten in huizen door de trillingen van voorbijrijdende vrachtwagens. Zolang de minister niet ingrijpt wil de stad Zottegem de maximum toegelaten snelheid terugbrengen van 70 naar 50 kilometer per uur. De Loor nam hiervoor al contact op met het Agenschap Wegen & Verkeer.