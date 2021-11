Aan het Hendrik Heymanplein in het centrum van Sint-Niklaas is vanmiddag de bestuurster van een auto bij het parkeren de controle over het stuur verloren. En dat had vrij zware gevolgen. De wagen schoot plots achteruit en reed een wassalon binnen. De schade is aanzienlijk, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Ook de aanwezigen in het wassalon kwamen er met de schrik vanaf. De chauffeur is wel ter controle overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze in shock verkeerde. De brandweer kwam ter plaatse om de ravage op te ruimen en om de voorgevel te stutten.