Het schoolteam van het Koninklijk Atheneum, of KA in Beveren, heeft zich geplaatst voor het Wereldkampioenschap voetbal voor schoolteams. Dat start volgende maand in Belgrado. Het is al de zesde keer dat de sportschool naar dit WK mag, maar daar is telkens ook wel wat geld voor nodig. Dit jaar pakken ze uit met een opvallend initiatief: de onlineverkoop van een houten bal, gesigneerd door de Rode Duivels.