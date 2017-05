Sport ARB Hamme uit beker na verlies tegen Selaklean Thulin

embed

In het zaalvoetbal mag ARB Hamme haar bekerdromen opbergen. Na de heenwedstrijd verloor Hamme ook de terugwedstrijd in de halve finale van de beker tegen Thulin. De wedstrijd was nog maar net op gang gefloten en Hamme moest al meteen een opdoffer incasseren. 0-1 na 10 seconden. Hamme komt nog op gelijke hoogte, 1-1 via El Fakiri. Maar nog voor de rust kan Thulin weer uitlopen tot 3-1. El Hafid maakt na de rust nog de aansluitingstreffer, 3-2. En dan speelt het alles of niets. Helaas voor Hamme wordt het niets. Het wordt 4-2 en zo is ARB definitief uitgeschakeld.