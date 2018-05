Een sportbericht dan. Met belangrijk nieuws voor Waasland-Beveren. Want keeper Davy Roef blijft nog een jaartje op de Freethiel. Roef, hier in beeld toen hij in augustus vorig jaar neerstreek in Beveren, wordt nog een jaar verder gehuurd van Anderlecht. Roef veroverde dit seizoen al snel zijn stek tussen de palen. Sinds de vijfde speeldag is hij dé nummer 1 op de Freethiel. De 24-jarige doelman heeft nu zijn handtekening gezet onder een verlengd verblijf bij geel-blauw. Waasland-Beveren bedong eveneens een aankoopoptie in het contract.