Tijd voor de sport dan. Die starten we vandaag met eindrondevoetbal. Herleving Red Star Haasdonk of SK Berlare, één van die twee ploegen speelt volgend seizoen in eerste provinciale. Wie stijgt werd deze middag beslist in één rechtstreeks duel. Berlare kon rekenen op de ervaring van onder andere Xavier Deschacht en Pieter Merlier. Haasdonk had dan weer het thuisvoordeel. Wat uiteindelijk de doorslag gaf, ziet u in volgend verslag.