Aquinos Bedding Geraardsbergen wordt overgenomen door Revor Group

Er is een oplossing gevonden voor het bedrijf Aquinos Bedding in Geraardsbergen. De volledige activiteiten, het personeel, en het gebouw worden overgenomen door de Revor Group. Dat meldt de lokale N-VA van Geraardsbergen, die naar eigen zeggen, inspanningen geleverd heeft om deze oplossing uit de brand te slepen. Afgelopen zomer dacht het bedrijf nog na over een mogelijke verhuis. Maar zo ver komt het dus niet. De overnemer wil de vestiging in Geraardsbergen behouden. Revor is een West-Vlaamse speler uit de slaapindustrie. Het is een wereldspeler in de productie en verkoop van kwalitatieve boxsprings en matrassen. De overeenkomst tot een overname is getekend. Nu ligt de prioriteit bij het verderzetten van de activiteiten en de samenwerking met leveranciers.