Aquatopia heeft Belgische primeur: zwembad gebruikt gezuiverd regenwater

Avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde is vanochtend vertrokken voor de vijfde etappe van zijn levendoel Seven Summits. Veyt wil de zeven hoogste bergtoppen van de wereld beklimmen. Vanmorgen is hij vertrokken op de Grote Markt van Dendermonde. Zijn bestemming is Mount Denali, de hoogste berg van Noord-Amerika. Hij wil ook altijd op eigen kracht tot aan de voet de berg reizen. Vanochtend is hij begonnen aan een fietstocht van 1.000 kilometer richting de Franse havenstad Lorient. Daarna steekt hij de oceaan over met de zeilboot om dan dwars door de Verenigde Staten en Canada te fietsen, tot in Alaska. Daar wacht dan de Mount Denali, 6.190 meter hoog. Veyt hoopt in het voorjaar van 2024 op de top te staan. Maar eerst opwarmen met een fietstocht naar Bretagne. Voor de eerste rit krijgt hij morele steun van één van zijn broers.