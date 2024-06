Aquarena De Ster uit voorzorg gesloten omwille van vermoedens van blauwalg

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de Aquarena van provinciaal recreatiedomein De Ster uit voorzorg gesloten, omdat er vermoedelijk blauwalgen in het water zijn aangetroffen. Het gaat enkel om deze Aquarena, dat is waar er baantjes getrokken kunnen worden in open water. De andere zwemzones zijn sowieso niet getroffen, en daar kan de komende dagen gewoon gezwommen worden. Het betreft trouwens een voorzorgsmaatregel. Het domein zelf vermoedt dat er geen blauwalg in het water zit, want het is niet te zien. Het heeft daarom ook een tegenexpertise aangevraagd. Die resultaten worden eerstdaags verwacht.